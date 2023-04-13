В Балашове 55-летнего мужчину задержали за 23 горшка с коноплей в гараже

Фото: ГУ МВД по Саратовской области

В Балашове Саратовской области задержали 55-летнего мужчину по подозрению в незаконном выращивании и хранении наркосодержащих растений. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Полицией было обнаружено 300 граммов марихуаны у подозреваемого дома. Кроме того, на втором этаже гаража в его собственности были найдены две комнаты, специально оборудованные для выращивания конопли. Всего на месте было обнаружено 23 горшка с наркотическими растениями, их изъяли правоохранители для экспертизы.

Были возбуждены два уголовных дела - за хранение и выращивание марихуаны. Мерой пресечения для подозреваемого избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.