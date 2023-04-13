фото: Пресс-служба Саратовской Епархии

На Пасху в Саратов прибудет Благодатный огонь. Об этом сообщает пресс-служба Саратовской епархии.

В воскресение, 16 апреля, в день Рождества Христова в Покровский собор Саратова, к Великой пасхальной вечерне, которую совершит митрополит Саратовский и Вольский Игнатий, будет доставлен Благодатный огонь из Иерусалима. Он прибудет в Россию к ночному пасхальному богослужению.

Принесение Благодатного огня в пределы Русской Православной Церкви с 2003 года осуществляется Фондом апостола Андрея Первозванного. По прибытии со Святой Земли в московский аэропорт Благодатный огонь будет передан в Храм Христа Спасителя и представителям всех Епархий.

Все присутствующие смогут зажечь от Благодатного огня свои свечи, принося огонь домой Некоторые христиане затепливают от него домашнюю неугасимую лампаду.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.