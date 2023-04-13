фото: СУ СКР
В Балаково двоих сотрудников Ростехнадзора собираются привлечь к уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
По данным следствия, осенью 2021 года у инспектора территориального управления Ростехнадзора в производстве находился административный материал. Он выявил в действиях директора одной из организаций правонарушения и сообщил об этом своему руководителю, на что руководитель указал ему прекратить производство по данному делу. По мнению сотрудников УФСБ и следствия, подозреваемые преследовали корыстные цели.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.