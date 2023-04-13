фото: СУ СКР

В Балаково двоих сотрудников Ростехнадзора собираются привлечь к уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, осенью 2021 года у инспектора территориального управления Ростехнадзора в производстве находился административный материал. Он выявил в действиях директора одной из организаций правонарушения и сообщил об этом своему руководителю, на что руководитель указал ему прекратить производство по данному делу. По мнению сотрудников УФСБ и следствия, подозреваемые преследовали корыстные цели.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

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