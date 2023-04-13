фото: Минобразования Саратовской области

Шесть учителей из районов Саратовской области поборются за звание «Учитель года—2023». Об этом сообщает пресс-служба минобразования региона.

Сегодня, 13 апреля в лицее «Звезда» прошел третий конкурсный день финала регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2023». Участники представили результаты групповой работы в формате испытания «Образовательный проект» по следующим темам: «Бесконфликтное общение – залог успешного обучения»; «Учитель – наставник – точки соприкосновения»; «Путь к здоровью вместе». Члены Большого жюри конкурса поддержали инициативы конкурсантов по реализации заявленных проектов в нашем регионе.

По итогам конкурсных испытаний были определены суперфиналисты конкурса:

- Бабаян Ани Арамовна, учитель английского языка школы №4 имени Героя Советского Союза Спирина В.Р. г. Ершова;

- Банацкая Юлия Андреевна, учитель истории и обществознания школы №2 с. Александров Гай Александрово-Гайского района;

- Бардина Татьяна Александровна, учитель русского языка и литературы Гимназии № 1 имени Героя Советского Союза Д.З. Тарасова г. Балаково;

- Подкопаева Светлана Александровна, учитель истории и обществознания Лицея №56 г.Саратова;

- Сейдалиева Замира Ахметовна, учитель математики школы №1 р.п. Степное Советского района;

- Ушакова Валентина Игоревна, учитель начальных классов школы №1 р.п. Самойловка Самойловского района.

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