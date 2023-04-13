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Саратовская школьница победила в финале Всероссийской олимпиады «Умники и умницы». Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает региональное министерство образования.

Елизавета Колесникова – ученица Физико-технического лицея №1 Саратова.

- Я много готовилась, чтобы успешно справиться с вопросами итоговой встречи, которая была посвящена знаменитым педагогам и наставникам. И, благодаря этому, я смогла ответить на все вопросы автора и ведущего игры Юрия Павловича Вяземского, - рассказала Колесникова.

Ведущий программы Юрий Вяземский вручил победительнице ключи от МГИМО. Теперь у нашей уроженки появилась возможность учиться в одном из самых престижных ВУЗов страны без сдачи вступительных экзаменов.