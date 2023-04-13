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Жители двух саратовских микрорайонов остались без воды до пятницы. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС»

Сегодня, 13 апреля, жители еще двух микрорайонов Саратова остались без воды. По заявке

УК «Очаг» для работ на собственных коммуникациях по адресу: ул. Новоузенская, 155/163, отключена подача холодной воды жителям домов по адресам: Новоузенская, 155/163; 2-й Детский пр., 59.

Кроме того, для починки водопровода по адресу пос. Октябрьский, 2-я Линия, 36 ограничена подача холодной воды абонентам частного сектора в границах улиц: Брестская - 10-я Линия - Сызранская - 2-я Поперечная.

Восстановить водоснабжение обещают к полуночи.