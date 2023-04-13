фото: Архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В день Космонавтики в Саратовской области появилось на свет 66 младенцев. Об этом сообщила Начальник управления по делам ЗАГС Правительства Саратовской области Пономарева Юлия Викторовна.

По данным Юлии Викторовны, за первый квартал в регионе зарегистрировали 1461 ребенка. Из них - 52 процентов мальчиков и 48 процентов девочек.

В этом году в губернии 20 детей назвали именем первого человека в мировой истории, который совершил полёт в космическое пространство - Юрий. Кроме того, с именем первого летчика-космонавта-женщины Валентины Терешковой зарегистрировали 12 девочек.

Также, не теряет популярность имя первого человека, который вышел в открытый космос – Алексея Леонова. Таким именем назвали 50 младенцев.

Кроме того, Юлия Викторовна назвала пятерку самых популярных имен.

Среди мальчиков в лидерах – Артем, Александр, Матвей, Михаил и Максим.

Среди девочек- Соня, Ева, Виктория, Мария и Варвара.