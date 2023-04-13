Сергей Пускепалис в сериале «Шрифт». Фото: кадр из фильма

В Саратове в честь церемонии открытия мемориальной доски Сергею Пускепалису перекроют улицу. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает пресс-служба администрации города.

Церемония состоится в предстоящую субботу, 15 апреля. Доска появится на фасаде дома на улице Сакко и Ванцетти, в котором когда-то жил актер.

Движение автомобилей будет ограничено на участке от Вольской до Горького с 11.30 до 13.30.

Напомним, Сергей Пускепалис погиб 20 сентября 2022 года в ДТП в возрасте 56 лет. Саратовский актер разбился в автоаварии, когда перегонял бронированный микроавтобус, в котором вез помощь для бойцов-участников спецоперации