В Саратове пенсионер получил ожоги при пожаре на Ламповой улице

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Ленинском районе Саратова вчера, 12 апреля, горела часть квартиры в пятиэтажном доме по адресу Ламповая, 6. Об этом сообщили сегодня в ГУ МЧС по региону.

Сотрудники ведомства получили вызов около 11 утра, на место прибыли два экипажа пожарных. В однокомнатной квартире на площади 7 квадратных метров произошло возгорание, при тушении которого пожарным удалось избежать распространения на другие помещения.

В огне пострадал 65-летний мужчина, находившийся в квартире, его госпитализирован с ожогами. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем пострадавшего при курении.

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