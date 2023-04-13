архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Саратовского артиста филармонии госпитализировали в больницу с подозрением на корь. Об этом сегодня,13 апреля, сообщает региональный минздрав.

Корь – заболевание с очень высокой заразностью. Первым признаком является повышенная температура тела, которая держится от 4 до 7 дней.

Сейчас артисту врачи оказывают всю необходимую помощь. Для установления точного диагноза у пациента взяли все необходимые анализы.

- Произведены все необходимые мероприятия для предотвращения распространения инфекции. Произведен забор биоматериала, биоматериал отправлен на анализ для подтверждения диагноза, - сообщили в ведомстве.

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