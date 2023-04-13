Фото: Госавтоинспекция

В Балаково мужчина за рулем Toyota не справился с управлением – машина перевернулась и врезалась в столб. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает областное ГИБДД.

По данным региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло вчера, 13 апреля, в 19.50.

65-летний мужчина за рулем Toyota Camry не справился с управлением. Иномарка перевернулась, после чего врезалась в опору светофора.

Водителя госпитализировали в медучреждение с травмами. Все обстоятельства устанавливают дорожные инспекторы.

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