Суд рассмотрит дело об избиении фельдшера жительницей Балаково

архив КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Саратовской области СУ СКР завершил расследование уголовного дела о нападении на медика, сообщил в пресс-службе ведомства.

Как выяснили следователи, 5 января этого года 40-летняя нетрезвая женщина в Балаково на улице Заречной напала на фельдшеров скорой, которые прибыли на вызов к ее мужу в её квартиру.

Агрессивная жительница области несколько раз ударила затылком об стену одну из женщин-фельдшеров прибывшей бригады. Пострадавшему медику потребовалась госпитализация. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.

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