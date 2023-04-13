Фото: архив КП

В Саратовской области за минувшие сутки число заболевших коронавирусом снизилось до 119 человек. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает оперативный штаб.

Общее количество заболевших в регионе на сегодняшний день составляет 320 112 человек.

С начала эпидемии выздоровело 313 024 человека, за сутки – 62. Наибольшее число заболевших за сутки зафиксировано в Саратове – 43. В Балашовском и Энгельсском районах – по 18, Балаковском – 12.

Коронавирус диагностировали у 43 человек в возрастной категории от 65 лет и старше. Кроме того, среди заболевших – 15 детей в возрасте до 17 лет.

У 10 пациентов выявлена пневмония, с признаками ОРВИ - 109 человек.

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