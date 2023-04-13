архив КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Саратове в преддверии Пасхи повысился ценник на яйца. Такие данные сегодня, 13 апреля, опубликовал Саратовстат.

По данным за минувшую неделю цена на яйца выросла на 2%. Средняя стоимость десятка составляет 73 рубля.

Значительно подорожали бананы – на 4,8%. Цена за килограмм на прилавках составила 105 рублей. Кроме того, огурцы подорожали на 4,5% - стоимость повысилась до 184 рублей. Четверку лидеров замыкают сметана и черный чай. Ценник на эти товары вырос на 1,5% и 1,3% соответственно.

Кроме того, есть и продукты, на которые ценник заметно снизился - это морковь, лук, капуста, картофель и яблоки. Незначительно, но тем не менее подешевели и сливочное мало, смеси для детского питания, а также гречка.

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