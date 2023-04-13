В Саратове произошло два ДТП с отечественными авто

Фото: Госавтоинспекция
Накануне, 12 апреля, на дорогах Саратова произошли два ДТП с участием отечественных авто. О произошедшем рассказали в отделении пропаганды областной Госавтоинспекции.
В 15:00 на улице Арбатской 74-летний водитель ВАЗ-2114 не поставил на ручник свой автомобиль и вышел из машины. «Четырка» начала движение и сбила пенсионера, а затем врезалась в стоявший рядом ВАЗ-2110 без водителя. Пострадавшего пожилого мужчину госпитализировали.
В 17:30 на улице Горького столкнулись пожарная машина КамАЗ и Lada Kalina. Пострадала пассажирка «Калины», ее увезли в больницу.
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