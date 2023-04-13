В Саратове с сентября начнет работу центр для одаренных детей на базе инженерного лицея

Фото: Министерство образования Саратовской области

Областная дума обсудила реализацию закона «О молодежной политике в Саратовской области».

Министр молодежной политики и спорта региона, Олег Дубовенко, в ходе обсуждения подробно рассказал о мерах поддержки талантливой молодежи в регионе в 2022 году. Заместитель министра образования, Ирина Чинаева, сообщила о скором открытии регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, – он откроется уже в этом году.

Новый центр для одаренных детей «Галактика 64» откроется с 1 сентября 2023 года на базе инженерного лицея. В нем дети будут учится по трем направлениям: «Наука», «Искусство» и «Спорт». Общая стоимость организации учебного заведения составит более 177 миллионов рублей.

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