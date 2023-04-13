Встреча Мокроусовой с жителями микрорайона

В саратовском микрорайоне Зеленая горка появится детский сад и пристройка к школе. Об этом сообщила в своем телеграм-канале Лада Мокроусова.

По словам главы города, в ходе встречи с инициативной группой микрорайона Зеленая горка обсуждались вопросы обеспечения микрорайона местами в детских садах и школах, строительства соцучреждений.

Был решен вопрос по строительству детского сада на 160 мест за счет средств застройщика. Он будет возведен в этом году параллельно с возведением трех жилых домов.

Кроме того, прорабатывается вопрос возведения пристройки к школе №71. Строительство планируется завершить в следующем году. Работы будут вестись застройщиком параллельно со строительством двух жилых домов..

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