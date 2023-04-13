фото: Облспас

Ранним утром в Саратове «Гранта» влетела в фуру — погиб пассажир. Информация предоставлена Госавтоинспекцией и Облспасом Саратовской области.

Сегодня ночью, 13 апреля, примерно в 04:21 в службу «112» поступило сообщение о том, что в Волжском районе Саратова произошла серьезная авария. Рядом с домом №7 по улице 6-й Соколовогорский проезд столкнулись фура Mercedes и легковой автомобиль Lada Granta.

фото: ГИБДД

В результате ДТП из легкового автомобиля один человек погиб и один пострадал. Прибывшие на место спасатели деблокировали тело погибшего 35-летнего пассажира. Водитель легковушки, 37-летний мужчина, госпитализирован в тяжелом состоянии.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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