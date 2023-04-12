Фото: министерство молодежной политики и спорта Саратовской области

Каратистка из Саратова отправится на международные соревнования в составе сборной России. Об этом сообщили сегодня, 12 апреля, в министерстве молодежной политики и спорта региона.

Александра Мешкова поедет на V Боливарианские спортивные игры АЛБА в Венесуэлу. В прошлом году юная саратовчанка побеждала на международных соревнованиях по каратэ «Кубок дружбы» и стала третьей на всероссийском первенстве. Спортсменка имеет категорию Мастера спорта России.

От сборной России на соревнования приедет 48 спортсменов, всего же в играх будут участвовать 3,5 тысячи человек из 11 стран (большинство находится в Латинской Америке). Мероприятие будет проходить 21-29 апреля. Дисциплинами состязаний станут художественная гимнастика, бокс, каратэ, пляжный волейбол, настольный теннис, прыжки на батуте и тяжелая атлетика.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.