В Саратовской области МЧС объявила о желтом уровне опасности из-за риска пожаров и ураганного ветра

архив КП
Фото: Евгения ГУСЕВА
Завтра, 13 апреля, утром и днем по Саратовской области местами ожидаются неблагоприятные погодные условия, региональным ГУ МЧС объявлен желтый уровень опасности.
Прогнозируется сильный восточный и северо-восточный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.
В саратовском Левобережье же прогнозируют высокую пожарная опасность – четвертый класс из пяти возможных.
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