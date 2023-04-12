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НовостиОбщество12 апреля 2023 15:08

В Саратовской области МЧС объявила о желтом уровне опасности из-за риска пожаров и ураганного ветра

Порывы восточного ветра будут достигать 20 м/с
Роман Хвалин
архив КП

архив КП

Фото: Евгения ГУСЕВА

Завтра, 13 апреля, утром и днем по Саратовской области местами ожидаются неблагоприятные погодные условия, региональным ГУ МЧС объявлен желтый уровень опасности.

Прогнозируется сильный восточный и северо-восточный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

В саратовском Левобережье же прогнозируют высокую пожарная опасность – четвертый класс из пяти возможных.

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