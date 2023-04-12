Саратовского администратора интернет-ресурса оштрафовали за экстремистские комментарии

Житель Саратовской области привлечен к ответственности за возбуждение ненависти либо вражды, и унижение человеческого достоинства. Об этом сегодня, 12 апреля сообщило региональное ГУ МВД по Саратовской области.

В ходе мониторинга сети Интернет в одном из сообществ сотрудниками центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Саратовской области были выявлены комментарии, содержащие оскорбления в адрес одной из национальностей. Проведенная экспертиза подтвердила, что комментарии действительно содержат признаки возбуждения вражды и ненависти по отношению к группе лиц одной национальности.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был установлен администратор интернет-ресурса. Им оказался 23-летний житель Энгельса.

Постановлением Энгельсского районного суда Саратовской области гражданин признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10000 рублей. Размещенные им комментарии удалены.

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