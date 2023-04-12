В Саратовской области на отлов бродячих собак выделят дополнительно 2,3 миллиона рублей. Об этом стало известно сегодня, 12 апреля, в ходе заседания комитета по финансам облдумы.

Согласно предлагаемым поправкам, доходы бюджета Саратовской области планируют увеличить на 3,5 миллиарда рублей, расходы – на 4,4 миллиарда рублей. По словам чиновника, деньги направят на строительство объектов здравоохранения, выплаты «отдельным категориям граждан», отлов бродячих собак. Вопрос отлова и стерилизации бездомных животных удостоились отдельного обсуждения.

Депутат Станислав Денисенко (фракция ЛДПР) поинтересовался точным количеством бродячих собак и способами отслеживания их численности

— К сожалению, у нас нет единой методики подсчета бесхозяйных животных. Мы изучаем лучшие практики других регионов. Но пока исходим из прогнозной численности - это около семи-восьми тысяч по всей области. Количество отловленных животных увеличивается. К сожалению, этот процесс идет пока не так быстро, как хотелось бы, но он все-таки идет, - ответил заместитель начальника управления ветеринарии правительства Игорь Козлов.

Всего на отлов и стерилизацию бездомных собак дополнительно выделят 2,3 млн рублей.

В Саратовской области на отлов и стерилизацию бездомных собак дополнительно выделят 2,3 млн рублей.