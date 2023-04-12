Жительница Саратова вышла замуж за покойника ради квартиры

архив КП Фото: Александр ГЛУЗ

В Саратове 52-летнюю женщину и 58-летнего мужчину признали виновными в покушении на мошенничество и подделке документа. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

По данным регионального СУ СКР, в 2016 году обвиняемый по предварительному сговору со своей знакомой подделал свидетельство о заключении брака. Брак, якобы был заключен в 1989 году между ней и собственником квартиры на Набережной Космонавтов.

Собственник квартиры скончался в 2007 году, в том же году его родственница вступила в наследство. В 2018 году аферистка решила оспорить право законной наследницы и отсудить жилплощадь. Вопрос о признании права на имущество умершего обвиняемой рассматривался в ходе гражданского судопроизводства. Тогда в удовлетворении исков судом было отказано.

Позже возбудили уголовное дело. Суд признал саратовцев виновными в покушении на мошенничество касающееся права на жилплощадь и подделку документов. Женщину приговорили к трем годам колонии общего режима, мужчину – к четырем.

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