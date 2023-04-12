Карманница обворовывала женщин в магазинах Саратова и попала на камеры

кадр с камер видеонаблюдения

Саратовские полицейские задержали женщину, подозреваемую в двух кражах. Об этом сегодня, 12 апреля, информирует городское УМВД.

8 апреля с заявлением в полицию обратилась 78-летняя жительница Саратова. Она пояснила, что на улице Волжской, в продуктовом магазине из ее сумки украли кошелек, в котором лежали 5 тысяч рублей и банковские карты.

В этот же день аналогичное заявление о пропаже кошелька из рюкзака поступило от 57-летней жительницы Фрунзенского района. Его отсутствие горожанка заметила после посещения магазина на проспекте Столыпина. В кошельке были документы и 4 тысячи рублей. Данное преступление удачно попало на камеру видеонаблюдения.

По подозрению в кражах полицейские задержали ранее судимую за аналогичные преступления 39-летнюю жительницу Энгельса. По фактам краж возбуждены уголовные дела.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.