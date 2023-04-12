Безработный житель Саратова угрожал ножом своей теще

Жителя Саратова подозревают в угрозе убийством. Об этом сегодня, 12 апреля, рассказали в региональном ГУ МВД.

В полицию обратилась 64-летняя женщина. Она рассказала, что около 10 часов утра безработный зять угрожал ей убийством, размахивая кухонным ножом.

Участковый уполномоченный задержал и доставил 33-летнего саратовца в отдел. Мужчина отпираться не стал и признался, что конфликт с тещей произошел на бытовой почве. Заведено уголовное дело об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Гражданину избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Наказание за подобные действия предусматривает до двух лет лишения свободы.

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