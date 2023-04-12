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НовостиОбщество12 апреля 2023 13:04

В Волжском районе Саратова образован новый судебный участок

И. о. мирового судьи на новом судебном участке станет Оксана Шамаилова
Источник:kp.ru

В Волжском районе города Саратова образован судебный участок № 6 Волжского района. Об этом сообщила пресс-служба Волжского районного суда.

В связи с созданием судебного участка, исполнение обязанностей мирового судьи судебного участка № 6 Волжского района города Саратова с 11 апреля 2023 года возложены на мирового судью судебного участка № 1 Волжского района города Саратова Шамаилову Оксану Витальевну

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