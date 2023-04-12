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НовостиПолитика12 апреля 2023 13:01

Мэрия Саратова сообщила о гибели троих саратовских солдат в зоне СВО

В ходе спецоперации погибли Владимир Горин, Сергей Зотов и Александр Ясенский
Евгений Бадиков
фото: Архив КП

фото: Архив КП

Мэрия Саратова сообщила о гибели троих саратовских солдат в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Глава региона Роман Бусаргин и глава города Лада Мокроусова выразили соболезнования родным и близким погибших в ходе спецоперации на Украине саратовских бойцов Владимира Горина, Сергея Зотова, Александра Ясенского.

— Владимир Горин, Сергей Зотов, Александр Ясенский были храбрыми воинами, которые с достоинством и честью выполняли все боевые задачи. Они проявил смелость и самоотверженность, встав на защиту Родины.

— Сегодня мы склоняем голову перед доблестью и мужеством наших соотечественников, которые отдали жизнь за светлое будущее своей Родины. Вместе с родными боль утраты разделяют все жители Саратова. Вечная память военнослужащим, - высказались Бусаргин и Мокроусова.

Детали биографии погибших солдат не сообщаются.