фото: Архив КП

Мэрия Саратова сообщила о гибели троих саратовских солдат в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Глава региона Роман Бусаргин и глава города Лада Мокроусова выразили соболезнования родным и близким погибших в ходе спецоперации на Украине саратовских бойцов Владимира Горина, Сергея Зотова, Александра Ясенского.

— Владимир Горин, Сергей Зотов, Александр Ясенский были храбрыми воинами, которые с достоинством и честью выполняли все боевые задачи. Они проявил смелость и самоотверженность, встав на защиту Родины.

— Сегодня мы склоняем голову перед доблестью и мужеством наших соотечественников, которые отдали жизнь за светлое будущее своей Родины. Вместе с родными боль утраты разделяют все жители Саратова. Вечная память военнослужащим, - высказались Бусаргин и Мокроусова.

Детали биографии погибших солдат не сообщаются.