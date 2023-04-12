В субботу в Саратове пустят новый автобусный маршрут. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В рамках реализации первого этапа проекта по строительству линии скоростного трамвая в Саратове 15, 17 и 18 апреля проведут тестовые перевозки пассажиров автомобильным транспортом. Одновременно с этим ограничат выпуск подвижного состава на маршрутах трамваев №№ 8, 9 и 10.

В субботу, 15 апреля, произойдут пробные запуски маршрута № 19 «1-й Просяной проезд - Мирный переулок», который станет альтернативой трамвайному маршруту №9. Планируется выпускать пять автобусов большой вместимости с льготным проездом по «Транспортной карте» и тарифу: наличный расчет – 30 руб., безналичный – 27 руб.

Подробную информацию об автобусных маршрутах-дублерах можно получить в официальном телеграм-канале «Скоростной трамвай».