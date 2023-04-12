В обновленном аэроклубе в Дубках состоялся праздник в честь Дня космонавтики

Дети возлагают цветы

Депутат Госдумы Николай Панков, который входит в попечительский совет аэроклуба им. Ю. Гагарина в Дубках, пригласил на праздник в честь дня космонавтики детей из поселка Юбилейный.

В своем телеграм-канале «Пара слоV» он рассказал о том, как проходил праздник. Подчеркнув, что именно здесь начинается дорога в космос.

«Когда Юрий Гагарин первый раз взлетал на самолете с аэродрома в Дубках, он еще не знал, каких высот достигнет в будущем.

Сегодня здесь прошел праздник в честь Дня космонавтики. Спасибо членам попечительского совета аэроклуба за то, что помогли его организовать. Радует, что приехало много детей. Им интересна уникальная история аэроклуба. И судьба первого космонавта, в честь которого он назван.

Благодаря проекту Вячеслава Володина, аэроклуб реконструирован. Созданы все условия, чтобы он стал центром малой авиации области.

Ребята из семейного клуба «Светлица» поселка Юбилейный увлекаются авиамоделированием. Они с большим удовольствием осмотрели настоящие вертолёт и самолет, посидели за штурвалом. Специалисты провели экскурсию по музею и аэродрому. А потом дети запустили воздушного змея. И попробовали кашу из полевой кухни, сказав, что она вкусней, чем дома.

Поздравляю земляков с Днём Космонавтики! Радует, когда у наших детей есть мечта. Может не все станут пилотами. Зато обязательно станут настоящими людьми», - отметил Николай Панков.

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