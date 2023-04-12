Жители Волжского района Саратова остались без воды до вечера

Сегодня, 12 апреля отключили холодную воду на нескольких улицах волжского района в Саратове. Об этом сообщает телеграмм-канал «Саратов коммунальный».
Для проведения необходимых работ на водопроводе по адресу: 3-й Малосоляной проезд, 22, ООО "КВС" ограничено холодное водоснабжение абонентов улиц:
- Соколовая - от Рогожина до М.Горького по нечётной стороне;
- Б. Горная - от Мясницкой до Вознесенской по чётной стороне;
- Радищева, Соборная, Некрасова, Комсомольская, Октябрьская, Вознесенская - на участке от Б. Горной до Соколовой.
Водоснабжение восстановят ориентировочно до 20.00.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.