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НовостиОбщество12 апреля 2023 12:01

Жители Волжского района Саратова остались без воды до вечера

В Саратове отключено холодное водоснабжение на улицах от Большой Горной до Соколовой
Роман Хвалин

Сегодня, 12 апреля отключили холодную воду на нескольких улицах волжского района в Саратове. Об этом сообщает телеграмм-канал «Саратов коммунальный».

Для проведения необходимых работ на водопроводе по адресу: 3-й Малосоляной проезд, 22, ООО "КВС" ограничено холодное водоснабжение абонентов улиц:

- Соколовая - от Рогожина до М.Горького по нечётной стороне;

- Б. Горная - от Мясницкой до Вознесенской по чётной стороне;

- Радищева, Соборная, Некрасова, Комсомольская, Октябрьская, Вознесенская - на участке от Б. Горной до Соколовой.

Водоснабжение восстановят ориентировочно до 20.00.

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