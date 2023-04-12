Несколько домов в Кировском районе Саратова остались без горячей воды до вечера

архив КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 12 апреля, несколько домов в Кировском районе Саратова остались без горячей воды. Как сообщили в «Т Плюс», отключения связаны с ремонтно-профилактическими работами.

Без воды остались жители нескольких домов на 1-ой Дачной:

Цветочная, 26/32;

проспект 50 лет Октября, 20/32, 34/56;

Луговая, 10/20, 10А/20, 35/37, 37.

Вернуть горячее водоснабжение планируют до конца сегодняшнего дня.

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