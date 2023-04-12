Руководство завода в Саратове обвиняется в мошенничестве

В суд направлено уголовное дело в отношении четырех руководителей саратовского предприятия. По данным СУ СКР по Саратовской области их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие установило, что четверо сотрудников филиала федерального государственного унитарного предприятия, пользуясь служебным положением, формировали фиктивные отчеты для начисления доплат за выполнение разовых работ. На самом деле подчиненные выполняли их в рамках основной работы, но злоумышленники с целью наживы отправляли документы о дополнительных оплатах в бухгалтерию и тем самым получали средства. Всего за период с января 2020 года по апрель 2021-го из федерального бюджета таким образом было похищено 9 миллионов рублей.

Махинации на заводе выявили сотрудники регионального УФСБ. Уголовное дело с собранными доказательствами уже направлено в суд.

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