архив КП Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В Казахстан из Саратовской области не пропустили машину с десятком домашних голубей, сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Машину на погранпосту в Озинках остановили 3 апреля, ее досмотрели сотрудники погранслужбы ФСБ, ветеринарного надзора и таможни.

Из-за отсутствия необходимых ветеринарных документов машину не пропустили в соседнюю среднеазиатскую республику и развернули обратно.

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