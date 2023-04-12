архив КП
Фото: Наталия АНДРЕАССЕН
В Казахстан из Саратовской области не пропустили машину с десятком домашних голубей, сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.
Машину на погранпосту в Озинках остановили 3 апреля, ее досмотрели сотрудники погранслужбы ФСБ, ветеринарного надзора и таможни.
Из-за отсутствия необходимых ветеринарных документов машину не пропустили в соседнюю среднеазиатскую республику и развернули обратно.
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