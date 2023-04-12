Саратовские депутаты обсуждали нормативы при строительстве нового жилья

Мария Усова

В Саратовской областной думе сегодня, 12 апреля, состоялось заседание комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики. Темой обсуждения стало изменение градостроительных норм.

Членами комитета и участниками заседания обсуждались вопросы согласования новых нормативов для машиномест при застройках нового жилья, расстояние парковочных зон от социальных объектов и то, как могут повлиять такие изменения на стоимость квадратного метра жилья в Саратовской области, а так же выдача сертификатов на жилье детям-сиротам. По словам главного архитектора Саратовской области Анны Смирновой машиноместа для временного хранения автомобилей должны быть размещены не далее 150 метров от подъезда жилого дома, а для стоянки — не далее 500 метров. Ранее прокуратура Саратовской области заявила, что министерство строительства и ЖКХ не объяснило, на каком основании они собираются принять нормативы машиномест ниже установленных на федеральном уровне. Кроме того, в ходе заседания парламентарии коснулись темы цен на жилье в регионе.

По словам депутата регпарламента Марии Усовой (фракция «ЕР»), в области наметилась тенденция повышения стоимости жилплощади.

—У нас в стране, как и во всем мире сейчас наблюдается экономический кризис. И цены на жилье по всей стране значительно снизились, однако в Саратовской области они выросли на 30%. В связи с этим у меня вопрос к министру - обращались ли они в ФАС по этому поводу., — высказалась Усова.

По итогу собрания, члены комитета вынесли новые нормативы на заседание областной думы для утверждения.