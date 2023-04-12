Саратовским многодетным семьям выдадут по 1,5 миллиона на покупку автомобиля

В Саратовской области в качестве меры социальной поддержки многодетным семьям, вместо положенного многоместного автомобиля, планируется выдавать 1,5 миллиона рублей. Об этом стало известно сегодня, 12 апреля, на заседании комитета по социальной политике регионального заксобрания.

Деньги планируют перечислять компаниям, у которых семьи могут приобрести автомобили за полтора миллиона рублей. При этом непосредственно от государства в Саратовской области многодетные перестанут получать машины. Это связано с тем, что не все семьи имеют возможность содержать многоместные машины, а также у их потенциальных владельцев зачастую отсутствуют водительские удостоверения категории D, граждане смогут купить на эти деньги либо микроавтобус, либо легковой автомобиль Lada Granta по желанию.

Напомним: С 2006 по 2022 год многодетным жителям области выдали 285 микроавтобусов, но только 27 используются семьями, а каждый четвертый автомобиль был продан. В ряде случаев машины владельцы продавали сразу в автосалоне при получении. Одна из причин продажи — невозможность содержать микроавтобус или отсутствие прав нужной категории.

В салонах эти деньги можно будет потратить и на машины с пробегом. Средства соцподдержки можно будет использовать вместе с собственными деньгами или автокредитом для покупки машины.