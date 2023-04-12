Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье12 апреля 2023 6:50

За последние сутки в Саратовской области зарегистрировано 139 новых случаев коронавируса

Накануне было 117 заболевших
Роман Хвалин
архив КП

архив КП

За последние сутки в Саратовской области зарегистрировано 139 новых случаев коронавируса. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщает оперативный штаб.

С начала эпидемии выздоровело 312 962 человека. Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Саратове – 84. В Энгельсском районе – 17, Балашовском – 16.

Коронавирус диагностировали у 41 человека в возрастной категории от 30 до 49 лет.

У 16 пациентов выявлена пневмония, с признаками ОРВИ- 123.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.