архив КП
За последние сутки в Саратовской области зарегистрировано 139 новых случаев коронавируса. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщает оперативный штаб.
С начала эпидемии выздоровело 312 962 человека. Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Саратове – 84. В Энгельсском районе – 17, Балашовском – 16.
Коронавирус диагностировали у 41 человека в возрастной категории от 30 до 49 лет.
У 16 пациентов выявлена пневмония, с признаками ОРВИ- 123.
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