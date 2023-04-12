В автоаварии под Петровском погиб один человек

Фото: Госавтоинспекция

Ночью на трассе в Петровском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил глава минздрава Саратовской области Олег Костин.

Около 2:00 на трассе Р-207 у села Тарумовка Volkswagen Polo столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Crafter. В аварии пострадали пять человек. Погиб один – 29-летний водитель легковушки.

Глава саратовского минздрава рассказал, что он и еще один пострадавший, оказавшийся в среднем состоянии в Петровской районной больнице, являются гражданами Белоруссии. Также в указанном медучреждении оказались два 50-летних мужчины и две 51-летние женщины из Маркса.

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