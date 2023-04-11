Фото: Госавтоинспекция

В ДТП на окраине Саратова разбился водитель «Нивы», сообщает региональная Госавтоинспекция.

Около 17:00 на дороге между поселком Дубки и деревней Новая Липовка столкнулись грузовик MAN и «Нива».

37-летний водитель отечественного внедорожника скончался от полученных травм на месте.

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