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НовостиПроисшествия11 апреля 2023 15:32

В ДТП на окраине Саратова разбился водитель «Нивы»

Роман Хвалин
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

В ДТП на окраине Саратова разбился водитель «Нивы», сообщает региональная Госавтоинспекция.

Около 17:00 на дороге между поселком Дубки и деревней Новая Липовка столкнулись грузовик MAN и «Нива».

37-летний водитель отечественного внедорожника скончался от полученных травм на месте.

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