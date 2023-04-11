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НовостиОбщество11 апреля 2023 12:57

В историческом центре Саратова снесут шесть домов — мэрия ищет подрядчика

За работы администрация города готова заплатить 2,7 млн рублей
Евгений Бадиков
Скриншот с портала госзакупок

Скриншот с портала госзакупок

В историческом центре Саратова снесут шесть домов — мэрия ищет подрядчика. Соответствующая информация размещена на официальном портале госзакупок.

По данным карточки закупки, размещенной 5 апреля, подрядчику необходимо будет выполнить работы по сносу шести жилых домов дореволюционной постройки. Максимальная цена контракта составляет 2,710 млн рублей. Средства будут выделены из городского бюджета.

Заявки от участников принимаются до 13 апреля, а итоги торгов подведут на следующий день.

Радищева, 67А, кадры с панорамы Яндекс

Радищева, 67А, кадры с панорамы Яндекс

Перечень домов, подлежащих сносу

- Зарубина, 33 лит. Б

- Зарубина, 33 лит. А,

- Кузнечная, 33 лит. А

- Радищева, 67 лит. А

- Тулупная, 7 лит. А

- Октябрьская, 49

На снос зданий выделяется 45 дней со дня заключения контракта.

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