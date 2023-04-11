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НовостиОбщество11 апреля 2023 12:43

В Саратове директор «Госжилстроя» Илья Горбатенко лишился своего поста

Причину увольнения чиновники не уточнили
Роман Хвалин

В Саратове директор «Госжилстроя» Илья Горбатенко лишился своего поста. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает региональное правительство.

Учредителем «Госжилстроя» является министерство строительства и ЖКХ Саратовской области. Должность директора этой организации Горбатенко занимал с февраля 2023 года. «Госжилстрой» является застройщиком многих социальных объектов региона – детсадов, поликлиник, домов и дорог.

Причину увольнения Горбатенко с поста директора чиновники не уточнили.

Напомним, ранее Горбатенко начал строить свою карьеру в мэрии, однако неоднократно получал за свою работу выговор от руководства.

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