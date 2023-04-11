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НовостиПроисшествия11 апреля 2023 12:00

В Красноармейском районе горит гектар дубового леса

По заявлению МЧС, угрозы жителям близлежащего села нет
Евгений Бадиков

В Красноармейском районе горит гектар дубового леса. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По информации ведомства, рядом с поселком Каменка на территории Красноармейского лесничества зафиксирован лесной пожар площадью в гектар. Горит дубовая роща. Угрозы На месте работает 4 бригады пожарной охраны, сотрудники лесхоза. Сообщается, что угрозы жилым домам нет. Напомним, сегодня утром в окрестностях Саратова загорелся камыш. Тушение пожара продолжается.

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