В Красноармейском районе горит гектар дубового леса. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По информации ведомства, рядом с поселком Каменка на территории Красноармейского лесничества зафиксирован лесной пожар площадью в гектар. Горит дубовая роща. Угрозы На месте работает 4 бригады пожарной охраны, сотрудники лесхоза. Сообщается, что угрозы жилым домам нет. Напомним, сегодня утром в окрестностях Саратова загорелся камыш. Тушение пожара продолжается.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.