Ветеран ВОВ Дмитрий Ситников и юный балаковец

Участник Курской битвы Дмитрий Ситников спел песню о Победе вместе с балаковцами. Об этом сообщает телеграм-канал Время Саратовское Z.

Жители города Балаково, где расположена единственная в регионе Школа креативных индустрий, вместе исполнят песню. В проекте участвуют участие ветераны Великой Отечественной войны, спортсмены, студенты, волонтеры, работники крупных предприятий, учителя, профессиональные артисты и многие известные балаковцы.

Ребята побывали в гостях у участника Курской битвы Дмитрия Сергеевича Ситникова. Он тоже исполнил часть композиции.

Во время Великой Отечественной войны Дмитрий Сергеевич был минометчиком, участвовал в боевых действиях в Белоруссии, Польше и Германии. Ветеран имеет множество наград, в числе которых орден Отечественной войны I степени, медаль Жукова, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

Премьера композиции запланирована на 5 мая.

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