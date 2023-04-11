архив КП Фото: Андрей АБРАМОВ

В Балаково мужчина переехал в купленную квартиру только после обращения в суд. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает пресс-служба УФССП по региону. Недвижимость житель Балаково приобрел по договору купли-продажи. Однако после этого доступа в квартиру у него не появилось. Бывший собственник отказывался покидать свое жилье и снимать с регистрационного учета. За решением вопроса горожанин обратился в суд, но даже после соответствующих требований мужчина продолжал жить в проданной квартире. Только после личного предупреждения гражданина об административной ответственности, он освободил квартиру и в присутствии пристава передал ключи нового владельцу.

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