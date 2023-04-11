Стая собак в Саратове напали на пенсионерку и сильно покусали ее за ногу

Фото: «Заводской онлайн» / «ВКонтакте»

В Заводском районе Саратова на пенсионерку напала стая бездомных псов. Сегодня, 11 апреля, в соцсети «ВКонтакте» появился пост об этом.

Автор публикации на странице «Заводской онлайн» в соцсети рассказал, что несколько беспризорных собак напали на пожилую жительницу Саратова у дома по адресу Миллеровская, 25.

– Большая черная собака в прямом смысле выгрызла кусок мяса на правой ноге. Хорошо, что она [пострадавшая женщина – прим. ред.] смогла отбиться. Страшно подумать, что было бы, если они ее свалили. Куда обращаться с жалобой я не знаю. Берегите себя и детей! – сообщил участник сообщества.

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