В Балашове юнармейцы провели форум «С гордостью за прошлое, с заботой о настоящем»

Участники форума

В минувшую субботу, 8 апреля, на базе Центра дополнительного образования «Созвездие» в Балашове прошел V межрегиональный форум юнармейских отрядов «С гордостью за прошлое, с заботой о настоящем». В соревнованиях приняли участие 12 юнармейских отрядов из Саратовской и Воронежской областей, около 200 юнармейцев стали участниками форума.

Форум приобрел статус межрегионального первый раз за всю историю существования. Юнармейцам рассказали об опыте работы на презентационном этапе «Нам есть чем гордиться», проявили творческие способности в конкурсе плакатов «Защитники Отечества», показали знания на викторине «По страницам Великой Отечественной войны», продемонстрировали навыки в сборке-разборке автомата и проявили себя на спортивном этапе «Полоса препятствий». Кульминацией форума стал смотр строя и песни «Марш Победителям».

Мария Усова награждает участников

Кроме того, 8 апреля в рамках форума состоялось награждение победителей открытого заочного конкурса видеороликов и эссе «О героях былых времен», которые смогли приехать в Балашов. Участниками творческого конкурса стали школьники из 52 образовательных учреждений Саратовской, Ульяновской, Оренбургской областей, Ставропольского края, Республики Коми, Донецкой Народной Республики. Конкурс проводился по 4 номинациям и в двух возрастных группах.

Авторы более чем 30 работ стали победителями и призерами. Награждение провели депутат Саратовской областной Думы, координатор партийного проекта «Женское движение Единой России», гендиректор «КП-Саратов» Мария Усова и председатель Саратовского регионального отделения Союза журналистов России Лидия Златогорская.

V межрегиональный форум юнармейских отрядов «С гордостью за прошлое, с заботой о настоящем»

По окончанию торжественной части они встретились с представителями медиа направления – ребятами, которые освещают в СМИ жизнь патриотических объединений. Так же к разговору о патриотизме и современной журналистике присоединились ведущая Республиканского Донецского телеканала Ольга Кильченко, ветераны саратовской журналистики Евгений Голубь и Тамара Тишкова.

Завершился форум награждением лучших команд.

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