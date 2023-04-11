архив КП Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

На территории Кумысной поляны в Саратове началась обработка от грызунов. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии.

Подобную обработку проводили в декабре, но несмотря на это, количество грызунов и их инфицированность хантавирусом превышает среднемноголетние показатели.

Площадь обработки территории Кумысной поляны продлится до 11 мая. 500 гектаров леса будет обработано этой весной, остальные 600 – осенью. Дератизация будет проводиться на территории родников, прудов, просек, прогулочных дорожек и места отдыха горожан.

Министр природных ресурсов и экологии Константин Доронин отметил, что жителям и гостям города при посещении территории Кумысной поляны нужно не забывать о соблюдении санитарно-гигиенических мер.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.