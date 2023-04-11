фото: Правительство Саратовской области

Саратовского военкома подозревают в получении взятки. Информацию об этом сообщили в пресс-службе Саратовского областного суда.

Военный комиссар нескольких районов Саратова — Кировского, Волжского и Фрунзенского Олег Садомов подозревается в коррупции.

Ранее, Кировский районный суд избрал меру пресечения военному комиссару в виде заключения под стражу до 27 мая включительно.

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