фото: Правительство Саратовской области
Саратовского военкома подозревают в получении взятки. Информацию об этом сообщили в пресс-службе Саратовского областного суда.
Военный комиссар нескольких районов Саратова — Кировского, Волжского и Фрунзенского Олег Садомов подозревается в коррупции.
Ранее, Кировский районный суд избрал меру пресечения военному комиссару в виде заключения под стражу до 27 мая включительно.
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