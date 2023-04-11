Десять предприятий Саратовской области собираются воспользоваться промышленной ипотекой

Архив КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 11 апреля, в ходе заседания комитета Саратовской областной Думы по промышленности и инвестиционной политике министр строительства и энергетики Саратовской области Михаил Торгашин представил государственную программу поддержки «Промышленная ипотека».

Согласно выступлению зампреда правительства, программа создана для ускорения импортозамещения и предоставляет предприятиям льготные кредиты со ставкой 5 процентов годовых на сумму до 500 миллионов рублей, срок кредитования составляет 7 лет. Для компаний, работающих в инновационной сфере, ставка составляет 3 процента.

В Саратовской области как минимум десять организаций собираются воспользоваться данной программой, в их число вошли АО «Резинотехника», «Калининский завод резиновых изделий», «Балаковорезинотехника», «ПирроГрупп», АО НПП «Реф-Оптоэлектроника», ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», АО «НПП «Контакт», завод «Сокол ЗАО «САЗ», мебельная фабрика «Мария» и «СЭПО-ЗЭМ».

— Для реализация механизма «промышленной ипотеки» отобрано 16 банков, — уточнил замминистра.

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