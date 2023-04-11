Мария Усова высказалась о современных мерах поддержки саратовской молодежи

Мария Усова высказалась по итогу заседания Комитета по спорту, туризму и делам молодежи

Депутат Саратовской областной Думы (фракция ЕР), координатор партийного проекта «Женское движение Единой России», гендиректор медиахолдинга «Волга-медиа» Мария Усова высказалась по итогу заседания Комитета саратовской областной Думы по спорту, туризму и делам молодежи сегодня, 11 апреля.

— Сегодня заслушали представителей министерства молодежной политики, министерства образования, министерства культуры. В докладах прозвучала информация о разнообразных мерах поддержки саратовской молодежи.

Действительно поддержка сегодня есть и ощутимая. Во всяком случае она значительно больше и обширнее, чем 10-15 лет назад. Тем не менее далеко не все молодые люди знают об этих инструментах. Это конечно мое субъективное мнение, но хотелось бы, чтобы подобная информация звучала не только на площадке регионального парламента и на официальных сайтах ведомств, а также и по другим каналам информации, - сообщила парламентарий в своем Телеграм-канале.

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