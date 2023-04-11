Фото: Пул Z 64 / Телеграм

В Саратове летом возьмутся за реконструкцию школы №2 на Мичурина. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает пресс-служба губернатора Романа Бусаргина.

К 1 мая Бусаргин поручил подготовить проект противоаварийных работ, а ремонт начать в июне.

Здание школы имени В.П. Тихонова является объектом культурного наследия 1914 года постройки.

Чиновники отметили необходимым заменить деревянные балки на монолитные перекрытия, отремонтировать стропильную часть крыши и укрепить фундамент.

На период ремонта учеников и педагогов переведут в другое учебное заведение.

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